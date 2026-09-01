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Царьград

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Абдул-Азиз Абдулвахабов поднимется в полусредний вес на ACA 208

Абдул-Азиз Абдулвахабов поднимется в полусредний вес на ACA 208

4 октября в Грозном на турнире ACA 208 бывший чемпион ACA в лёгком весе, русский боец Абдул-Азиз Абдулвахабов, встретится с бразильцем Глейсоном Тибау в полусреднем весе.

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