Разработан автомобиль специально для киберспортсменов

Компании «DreamSmart» представила авто «Z10 STARBUFF», разработанное специально для киберспортсмена.Транспорт сделан на основе седана «Lynk'n'CoZ10» и оснащен высокопроизводительной игровой станцией, оборудованной производительным CPU «Ryzen Embedded V2000A» в придачу с видеоадаптером «Radeon RX 6600M».
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