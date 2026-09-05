Соцсети: в калужской Резвани упал фонарный столб

Информация о падении фонарного столба в калужской Резвани появилась в соцсетях, фото инцидента уже опубликовано, официальных комментариев пока нетВ соцсетях появилась информация, что в калужской Резвани упал фонарный стоб, опубликовав соответствующее фото.