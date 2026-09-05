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Калужские новости

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Соцсети: в калужской Резвани упал фонарный столб

Соцсети: в калужской Резвани упал фонарный столб

Информация о падении фонарного столба в калужской Резвани появилась в соцсетях, фото инцидента уже опубликовано, официальных комментариев пока нетВ соцсетях появилась информация, что в калужской Резвани упал фонарный стоб, опубликовав соответствующее фото.

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