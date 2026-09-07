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Вагенкнехт: Победа АдГ на выборах может привести к отмене санкций против России

Вагенкнехт: Победа АдГ на выборах может привести к отмене санкций против России

Итоги выборов в ландтаг (региональный парламент) в федеральной земле Саксония-Анхальт могут сменить курс в энергетической политике Германии, что, в свою очередь, приведёт к отмене антироссийских санкций.

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