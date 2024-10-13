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Бетербиев победил Бивола, «Шулшер» от Ротенберга, гол Роналду в пустые ворота, блогер ударил фаната в медиафутболе, 1300 очков Малкина и другие новости

1. Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112) и стал абсолютным чемпионом полутяжелого дивизиона.

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