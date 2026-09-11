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Регионы России

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Минобороны РФ объявило о расширении зоны контроля в Запорожской области

Минобороны РФ объявило о расширении зоны контроля в Запорожской области

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что под контроль российских войск перешёл крупный район обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Запорожской области площадью более четырёх квадратных километров, включая населённый пункт Зарёвка.

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