Медведев: Абхазию и Южную Осетию смогут признать те, кто не побоится Запада

Количество государств, которые признают независимость Абхазии и Южной Осетии, может вырасти, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, приуроченном к 15-й годовщине признания Москвой независимости этих республик.
Количество государств, которые признают независимость Абхазии и Южной Осетии, может вырасти, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, приуроченном к 15-й годовщине признания Москвой независимости этих республик.
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