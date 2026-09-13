Condemned building in Sao Paulo collapses amid heavy rain, killing 2

A nine-story building collapsed on top of a house during heavy rains in Sao Paulo, killing two women and leaving several people missing or injured.
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