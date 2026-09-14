«Я запаниковала»: Яна Чурикова о внезапном диагнозе

47-летняя Яна Чурикова призналась, что первые симптомы пременопаузы застали ее врасплох. Телеведущая рассказала о пережитом и раскритиковала отношение общества к деликатной теме, из-за которого женщинам приходится жить «в вакууме молчания и стереотипов».