Чужое жилье "подешевело". В Барнауле аренда квартир отнимает меньше от зарплаты, чем ранее

К примеру, в прошлом году съем однокомнатного жилья в столице Алтайского края "съедал" 41% от дохода, а сейчас - 36% В Барнауле средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в сентябре 2026 года составляет 27,1 тыс.