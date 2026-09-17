Чужое жилье "подешевело". В Барнауле аренда квартир отнимает меньше от зарплаты, чем ранее

К примеру, в прошлом году съем однокомнатного жилья в столице Алтайского края "съедал" 41% от дохода, а сейчас - 36% В Барнауле средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в сентябре 2026 года составляет 27,1 тыс.
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