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«Яндекс» создал суверенную большую языковую модель на 80 млрд параметров

«Яндекс» создал суверенную большую языковую модель на 80 млрд параметров

Alice AI Foundation использует гибридную архитектуру с MoE-слоями. В модели 512 экспертов, из которых при обработке каждого токена выбираются 10, а также один общий эксперт.

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