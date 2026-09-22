Военную технику и солдат перебросят из Казахстана в Россию. Минобороны соседней страны предупредило о слухах

Военную технику и солдат перебросят из Казахстана в Россию. Минобороны соседней страны предупредило о слухахС 21 сентября по территории Казахстана начнут перевозить военную технику и военнослужащих по железной дороге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Краснодаре отре...
- ХЛ Спасение людей ни...
- Американский само...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым