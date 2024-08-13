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Крымское информационное агентство

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В Крыму на 30% снизилась заболеваемость педикулёзом среди детей

В Крыму на 30% снизилась заболеваемость педикулёзом среди детей

По результатам эпидмониторинга в Крыму подъем заболеваемости педикулезом зарегистрирован не был. Наоборот, фиксируется значительное снижение уровня заболеваемости педикулёза с 2055 случаев (показатель за 5 лет) до 727 случаев (показатели последних двух лет).

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