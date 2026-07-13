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RT Russia

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Пушилин: ВС России продолжают продвигаться к Дружковке

Пушилин: ВС России продолжают продвигаться к Дружковке

Бойцы армии России продолжают наступать к Дружковке в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. «Противник пытается применять в том числе даже авиацию для того, чтобы сдержать продвижение наших подразделений по трассе уже непосредственно к самой Дружковке.

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