Пушилин: ВС России продолжают продвигаться к Дружковке

Бойцы армии России продолжают наступать к Дружковке в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. «Противник пытается применять в том числе даже авиацию для того, чтобы сдержать продвижение наших подразделений по трассе уже непосредственно к самой Дружковке.