«Сибирь» обменялась защитниками со «Спартаком»

Никита Ефремов теперь будет играть за московский «Спартак», а Роман Рукавишников – в «Сибири». Хоккейные клубы «Сибирь» и «Спартак» совершили обмен, в результате которого защитник Роман Рукавишников перешел в новосибирский клуб, а защитник Никита Ефремов отправился в московский.
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