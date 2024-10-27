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«Сибирь» обменялась защитниками со «Спартаком»

«Сибирь» обменялась защитниками со «Спартаком»

Никита Ефремов теперь будет играть за московский «Спартак», а Роман Рукавишников – в «Сибири». Хоккейные клубы «Сибирь» и «Спартак» совершили обмен, в результате которого защитник Роман Рукавишников перешел в новосибирский клуб, а защитник Никита Ефремов отправился в московский.

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