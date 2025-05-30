Смертельное ДТП произошло накануне в Кировском районе «29.05.2025 года около 18:00 часов на автодороге «Белогорск-Феодосия» водитель 2002 год рождения, управляя автомобилем «Шевроле Клан» и двигаясь со стороны г.
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