Додик заявил, что примет участие в ПМЭФ для поддержки России в условиях санкций

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик примет участие в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) ради поддержки России в условиях санкционного давления.
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