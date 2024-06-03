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Додик заявил, что примет участие в ПМЭФ для поддержки России в условиях санкций

Додик заявил, что примет участие в ПМЭФ для поддержки России в условиях санкций

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик примет участие в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) ради поддержки России в условиях санкционного давления.

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