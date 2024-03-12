В бундестаге заявили об уходе компаний из ФРГ из-за роста цен на газ

Повышение стоимости энергоносителей повлияло на снижение производства в Германии и уход части предприятий в США и Китай, заявил «Известиям» член комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре.
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