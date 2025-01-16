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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Интер» не смог победить «Болонью», ведя 2:1 по ходу матча. В лайве на ничью давали 7.00

«Интер» и «Болонья» сыграли вничью (2:2) в вынесенном матче 19-го тура Серии А. До игры миланцы котировались явными фаворитами за 1.

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