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Кузьменко дебютирует за «Питтсбург» в матче с «Монреалем». Форвард вернулся в США после похорон отца

Новичок « Питтсбурга » Андрей Кузьменко дебютирует за «Пингвинс» в матче против «Монреаля».  Игра регулярного чемпионата НХЛ начнется в 02:00 по московскому времени.

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