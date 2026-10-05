Врач Павлова рассказала, можно ли есть сладкое во время приема антибиотиков

Отказ от сладкого во время приема антибиотиков может защитить кишечник, заявила в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова, сославшись на результаты исследования специалистов из США, опубликованного в журнале Nature.
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