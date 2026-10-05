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Аргументы и Факты

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Врач Павлова рассказала, можно ли есть сладкое во время приема антибиотиков

Врач Павлова рассказала, можно ли есть сладкое во время приема антибиотиков

Отказ от сладкого во время приема антибиотиков может защитить кишечник, заявила в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова, сославшись на результаты исследования специалистов из США, опубликованного в журнале Nature.

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