Промышленники призывают понизить нормативы по допустимым выбросам вредных и опасных веществ до физически реализуемых значений

Существующие требования к нормативам допустимых сбросов сточных вод для промышленных предприятий в России являются более жесткими, чем требования к питьевой воде, и многократно превышают аналогичные требования в странах Европейского Союза.
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