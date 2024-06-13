Операции с Мосбиржей разрешены: Минфин США установил срок до августа

Минфин Соединённых Штатов Америки разрешил операции с Мосбиржей до 13 августа.До 13 августа в Соединённых Штатах Америки разрешили проводить операции с Мосбиржей, а также принадлежащими ей Национальным клиринговым центром (НКЦ) и Национальным расчётным депозитарием (НРД).