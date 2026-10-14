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Царьград

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Рейтер: Украина связалась с SpaceX по проблемам работы Starlink

Рейтер: Украина связалась с SpaceX по проблемам работы Starlink

Украина ведет переговоры с США, SpaceX и НАТО по поводу ограничений работы Starlink. В среду экс-замминистра обороны Сергей Стерненко заявил о проблемах со связью, препятствующих действиям ВСУ.

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