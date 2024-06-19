Huawei введёт комиссии с платежей внутри приложений на Harmony OS — она будет ниже, ч...

Huawei введёт комиссии с платежей внутри приложений на Harmony OS — она будет ниже, чем у Apple и GoogleКомпания Huawei Technologies рассматривает возможность введения комиссии с покупок внутри приложений своей мобильной операционной системы Harmony OS, сообщил Bloomberg со ссылкой на информированные источники.