Статья Нины Щербак «Мечта, не отдавайся! “Шведская история любви” Роя Андерсона» анализирует фильм как внимательный, но эмоционально «обеднённый» опыт наблюдения за подростковой любовью: режиссёр тщательно фиксирует психологию юного возраста и будничность первых чувств, однако, по мнению авторки, скандинавская сдержанность, упрощённая глубина переживаний и ориентация на «правильную идею» вместо внутреннего надрыва и катарсиса оставляют зрителя в состоянии эмоциональной пустоты, словно мечту о великой любви преждевременно выдали «на руки» и лишили её тайны и высоты.