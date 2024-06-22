Власти США закрыли визовые центры России на своей территории

Власти США закрывают оба отделения визового центра России в США и лишают дипломатов из России права не платить налоги, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 22 июня на выступлении после траурной церемонии в память о годовщине начала Великой Отечественной войны.