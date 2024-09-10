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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Начать отопительный сезон в Барнауле планируют 16 сентября

Начать отопительный сезон в Барнауле планируют 16 сентября

В здания социальных объектов, где имеется техническая возможность, тепло будет подаваться в ближайшее время В Барнауле начать подачу тепла в жилые дома планируется 16 сентября, власти готовят соответствующее постановление, сообщили в мэрии.

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