Легенда, которая кочует по форумам Среди увлечённых винтажной аудиотехникой людей уже много лет передаётся одна и та же история.
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Как, я понял, "позор" был только в, большей цене. Тогда о чем говорить. Только о заявлении, что в 1988 году средняя зарплата советского инженера была почти 700 рублей. Отнюдь не такая, а около 150 рублей, в лучшем случае.