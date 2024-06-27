Песков объяснил угрозы Кадырова террористам

Борьба с терроризмом должна быть непримиримой и максимально жесткой. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что не только террористы, но и их пособники должны нести ответственность.