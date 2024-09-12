Кажется, в России нашли решение, как не зависеть от строптивых артистов. Которые в любой момент могут стать неугодны из-за высказываний.
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Кажется, в России нашли решение, как не зависеть от строптивых артистов. Которые в любой момент могут стать неугодны из-за высказываний.