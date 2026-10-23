Швейцарская ЧРК составила для ОАЭ базу враждебных пользователей Facebook*Объединенные Арабские Эмираты оплатили услуги швейцарской частной разведывательной фирмы составившей базу данных пользователей Facebook, которых она классифицировала как «враждебных».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Это уже русофоби...
- Не то что не арес...
- Не то что не арес...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым