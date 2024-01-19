И крещенский мороз не помеха: православные уссурийцы пришли в храмы за святой водой

В ночь с 18 на 19 января православные жители Уссурийска отпраздновали Крещение Господне. По христианской традиции в эти дни верующие набирают святую воду, чтобы пользоваться ею целый год, до следующего праздника.
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