Лидер Ottawan объявил о готовности работать с певцами РФ во время санкций

Лидер французской группы Ottawan Патрик Жан-Батист рассказал на международном фестивале «Легенды Ретро FM 2024», что готов работать с российскими музыкантами в условиях санкций, передает корреспондент NEWS.
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