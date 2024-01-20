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Шойгу отметил роль системы инженерных заграждений в срыве контрнаступления ВСУ

Шойгу отметил роль системы инженерных заграждений в срыве контрнаступления ВСУ

РИА Новости/Дмитрий Харичков Возведенная система инженерных заграждений сыграла ключевую роль в срыве контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, поздравляя военных и ветеранов с Днем инженерных войск.

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