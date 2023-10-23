«Солнцепёки» уничтожили три опорника ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк» поразили три опорных пункта Вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
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