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В Челябинске жители дома боятся утонуть вместе с домом

В Челябинске жители дома боятся утонуть вместе с домом

Челябинцы откачали потоп вручную, чтобы спасти старый дом от разрушения. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, жители дома на улице «Челябинского рабочего» в Ленинском районе областного центра опасаются, что их дом рухнет, ведь в нем то топит квартиры горячей водой, то подмывает фундамент холодной.

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