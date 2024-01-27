Петербургские курсанты отдали дань памяти героям блокадного Ленинграда

Они выстроились в цифру «900» — столько дней и ночей длилась защита осаждённого города. Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России присоединился к Всероссийской акции, посвящённой 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады.
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