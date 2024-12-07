Пожар в синагоге в Мельбурне

Ранним утром в пятницу, 6 декабря, в синагоге "Адас Исраэль" на юге Мельбурна вспыхнул пожар. На борьбу с огнем были брошены значительные силы: 17 пожарных расчетов, в составе которых работали около 60 пожарных, передает newsru.
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