Пожар в синагоге в Мельбурне

Ранним утром в пятницу, 6 декабря, в синагоге "Адас Исраэль" на юге Мельбурна вспыхнул пожар. На борьбу с огнем были брошены значительные силы: 17 пожарных расчетов, в составе которых работали около 60 пожарных, передает newsru.