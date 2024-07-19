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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сушинский о бизнесе: «Какая разница, чем торговать? Лишь бы это приносило прибыль. Просто при продаже машин я получаю еще и удовольствие»

– Максим, кто-то из знакомых хоккеистов никогда не хотел войти к вам в долю? Или хотя бы интересовался, как построить успешный бизнес в России? – В долю в автосалон, конечно, никто не просился, она – дорогая.

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