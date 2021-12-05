Обманчивая и разноликая Варшава в объективе немецкого фотографа Макса Ляйтнера

Варшава знаменита своей разноликой архитектурой, отражающей богатую многовековую историю города. Вот почему немецкий фотограф Макс Ляйтнер (Max Leitner) выбрал именно этот город для съемки удивительных архитектурных сооружений в необычном ракурсе.