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Регионы России

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Василий Ракитин посетил конференцию «Энергия для потребителей»

Василий Ракитин посетил конференцию «Энергия для потребителей»

Заместитель председателя Комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК, директор по развитию «Горнопромышленной стратегии» Василий Ракитин посетил IV ежегодную конференцию Ассоциации «Сообщество потребителей энергии» — «Энергия для потребителей: вызовы, ресурсы, стратегии».

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