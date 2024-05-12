Тест на грамотных: мошенники начали атаковать финансовых экспертов

Мошенники, которые с использованием методов социальной инженерии похищают средства со счетов граждан, открыли настоящую охоту на финансовых экспертов, а также на общественников, привлекающих внимание к деятельности финансовых пирамид.
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