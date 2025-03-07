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В Ростове-на-Дону запустили завод электроники, который сможет выпускать до 50...

В Ростове-на-Дону запустили завод электроники, который сможет выпускать до 50...

В Ростове-на-Дону запустили завод электроники, который сможет выпускать до 500 тысяч изделий в годВ Ростове-на-Дону открылось новое производственное предприятие группы компаний «Бештау», специализирующееся на выпуске радиоэлектронной продукции.

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