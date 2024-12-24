Кучеров был удален до конца матча с «Флоридой» за удар Ткачака коленом в колено. До этого он забросил 15-ю шайбу в сезоне, набрав 50-е очко в 30-й игре

Форвард «Тампы» был наказан в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (4:0) за удар форварда «Флориды» Мэттью Ткачака коленом в колено.
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