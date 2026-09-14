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«Хорошая проверка для «Трактора». Валенцов — перед матчами с «Локо», «Спартаком», «Авангардом» и СКА

«Хорошая проверка для «Трактора». Валенцов — перед матчами с «Локо», «Спартаком», «Авангардом» и СКА

Защитник «Трактора» Владислав Валенцов в беседе с корреспондентом Sport24 Артемом Гаевым ответил на вопрос об опыте игры в день рождения и поделился ожиданиями перед домашней серией.

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