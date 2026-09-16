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Царьград

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Следственный комитет раскрыл причину ДТП с 13 жертвами в Архангельске

Следственный комитет раскрыл причину ДТП с 13 жертвами в Архангельске

В Архангельской области 11 сентября 2026 года произошло ДТП с участием микроавтобуса, лесовоза и легкового авто, что привело к 13 погибшим, из них четверо детей.

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