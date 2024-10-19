Западным странам нужно откреститься от "плана победы" президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.
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