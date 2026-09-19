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«Пермнефтемаш» с ТГУ разработали систему автоматической очистки трубопроводов

«Пермнефтемаш» с ТГУ разработали систему автоматической очистки трубопроводов

Ученые Тюменского государственного университета совместно с производственной компанией «Пермнефтемаш» разработали автоматизированную систему, призванную изменить подход к очистке и диагностике промысловых нефтепроводов.

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