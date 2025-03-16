Тишковец: январские морозы ударили ночью в Подмосковье

Январские морозы вернулись в Московскую область 16 марта. Разброс ночных температур сегодня составил от -4,7 — в Дмитрове, до -15,7 — в Серебряных Прудах, что отвечает многолетним показателям первого месяца года, сообщил в своем Telegram-канале синоптик Евгений Тишковец.